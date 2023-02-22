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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

На джазовом фестивале в РФ впервые выступят музыканты из Индонезии, Таиланда и Турции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году в 23-й раз проводится международный фестиваль "Триумф джаза", организованный известным саксофонистом Игорем Бутманом.

Как сообщают организаторы, 10, 11 и 12 марта в Светлановском зале Международного дома музыки впервые в России выступят коллектив из Индонезии Keubitbit Band, Pathorn Srikaranonda Quartet из Таиланда, а также Eylül Ergül & Önder Focan "NatKing Cole" Project из Турции.

Бессменный хедлайнер фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с Хиблой Герзмавой и новую программу, посвященную юбилею Нины Симон, совместно с певицей Фантине. Также на фестивале выступят Фонограф Джаз Бэнд Сергея Жилина, LRK Trio, Тува Джаз Бэнд. Впервые в Москве совместную программу представят Олег Аккуратов и Петр Востоков. Премьерой фестиваля станет выступление Дмитрия Маликова с проектом PIANOMANIЯ Jazz.

По традиции концерты фестиваля пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Туле.

Триумф джаза Игорь Бутман
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