Иудеи в понедельник начнут отмечать Пурим

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В понедельник вечером приверженцы иудаизма начнут отмечать Пурим - праздник, который напоминает о спасении евреев от гибели во время царствования персидского царя Артаксеркса.

Согласно преданию, один из фаворитов царя, Аман, задумал уничтожить персидских евреев, однако царица Эстер, еврейка по национальности, сумела убедить мужа позволить евреям нанести превентивный удар. В результате было разоружено и избито немало врагов еврейского народа, а самого Амана евреи казнили и по местному обычаю отрезали ему уши.

В память о победе над антисемитами древности иудеи каждый год устраивают в Пурим карнавал, а в синагогах идут спектакли, напоминающие о тех событиях.

В этом году Федерация еврейских общин России отказалась от масштабного празднования Пурима, однако, по традиции, в преддверии этого дня раздала около 40 тысяч продуктовых наборов нуждающимся, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФЕОР.