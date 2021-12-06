Альпинист получил половину найденных в 2013 году драгоценностей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Французский альпинист, который в 2013 году нашел на Монблане коробку с кладом, получил половину драгоценностей от французских властей, сообщает The Guardian.

Изумруды, сапфиры и рубины стоимостью €300 тыс. были найдены альпинистом в металлической коробке на горе Монблан восемь лет назад. На пакетиках с драгоценностями можно было различить надпись "сделано в Индии", поэтому французские власти предположили, что они принадлежали кому-то из пассажиров индийского лайнера, разбившегося на Монблане более полувека назад.

"Камни были разделены на этой неделе" на две равные части по €150 тыс. ($169 тыс.) каждый, - сказал мэр Шамони (город у подножия горы Монблан) Эрик Фурнье.

Два самолета Air India врезались в Монблан в 1950 и в 1966 годах. На протяжении многих лет альпинисты регулярно находили обломки, багаж и человеческие останки.