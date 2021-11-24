Под Тулой нашли клад монет времен Римской империи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фонды музея-заповедника "Куликово поле" (Тульская область) пополнил клад из 140 монет, наиболее поздняя из находок относится к позднеримским бронзовым монетам. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

"Сейчас известны пять кладов, самый крупный, найденный буквально в этом году, насчитывает 140 монет, остальные – отдельные находки из пяти поселений", - сказала Котикова.

По ее словам, наиболее ранняя монета относится к правлению императора Лициния и отчеканена в Риме в 315-316 гг. Наиболее поздняя относится ко времени правления Льва I (457-474 гг.). Наиболее многочисленные находки – монеты конца IV - начала V века. Время их чеканки охватывает около полутора столетий. Они являются одними из наиболее достоверных находок позднеримских бронзовых монет в Европе.

Большинство кладов были найдены кладоискателями, но попали в фонды музея-заповедника "Куликово поле". Места находок были обследованы археологами и достоверность каждого из кладов была подтверждена.

Четыре из пяти насчитывают от 13 до 25 монет.

В случае самого большого клада, найденного в этом году в Одоевском районе Тульской области, на месте находки удалось расчистить 18 монет, не замеченных кладоискателями.

"Понятно, что в лесах верхней Оки, находящихся на расстоянии около тысячи километров от границ Римской империи, этими монетами невозможно было воспользоваться по назначению. Это не сокровища – это мелкие разменные монеты", - сказала представитель музея.

Эти находки, по ее словам, связаны с эпохой Великого переселения народов. Отправной ее точкой принято считать 375 год, когда гунны переходят Дон и нападают на королевство готов во главе с Эрманарихом. Последовавшие за этим бурные события, практически полностью перекроившие карту Европы, затронули и жителей Поочья.

"Мы не знаем названия племени, жившего на Верхней Оке в это время. Они не попали в круг интересов античных историков и географов. Они были одними из сотен "варварских" племен, живших далеко от границ империи. Археологи называют оставленные ими памятники мощинской археологической культурой. Мощинское городище, давшее ей название, расположено на правом берегу реки в Мосальском районе Калужской области", - добавила Котикова.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.