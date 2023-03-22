Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

На Соборной площади Кремля в честь 250-летия Большого театра покажут "Бориса Годунова"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В программу празднования 250-летия Государственного академического Большого театра вошли 46 мероприятий, включая показ "Бориса Годунова" на Соборной площади Кремля в июле 2025 года.

"План работы подготовлен министерством культуры совместно с Большим театром и другими коллегами, включает 46 мероприятий. Это знаковые мероприятия для Большого театра, для того, чтобы рассказать о его истории, о том, как он рос, о том, каким он стал и о том, каких замечательных людей он воспитал, и какие замечательные постановки проводились в этих стенах", - сказала на заседании организационного комитета вице-премьер Татьяна Голикова.

В свою очередь первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что в день празднования 250-летия театра - 28 марта 2026 года - состоится торжественный гала-концерт с участием мировых звезд оперы и балета.

"В мае 2025 года в рамках международного фестиваля оперы на сцене Большого театра покажут свои спектакли лучшие оперные дома России и зарубежья, а спустя год состоится фестиваль балета, который, я уверен, привлечет к себе внимание самой широкой аудитории", - отметил Обрывалин.

Кроме того, он отметил, что присоединиться к празднованию юбилея ГАБТ смогут жители всей страны благодаря широкому показу видеоверсии спектаклей, которые идут на сцене театра.

Также в рамках празднования в московском Манеже откроется интерактивная выставка "250 шедевров музея Большого театра".

По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, выставка в Манеже пройдет с января по март 2026 года и будет поделена на пять разделов. В их числе разделы об истории здания театра, о проходивших в театре важных событиях, в том числе коронациях Николая Первого и Николая Второго. Третий раздел будет посвящен лучшим спектаклям ГАБТ, через которые будет вестись рассказ об артистах театра. Четвертый раздел будет посвящен созданию спектаклей, а пятый - театру XXI века, где будет сделана сцена, на которой смогут выступать артисты театра, чтобы, как сказал Урин, "выставка была живой, вызывающей интерес".

Говоря о фестивалях, которые запланированы в рамках празднования юбилея, он уточнил, что и оперный, и балетный фестивали будут включать по 5-6 спектаклей. Фестиваль оперы пройдет в 2025 году, а фестиваль балета состоится в 2026 году, уже после празднования юбилея.

"На Соборной площади Кремля в июле 2025 года мы покажем "Бориса Годунова". Предварительные переговоры с администрацией президента состоялись, и мы получили добро на проведение этого концерта", - сообщил Урин.

Запланированы и масштабные гастроли театра в 2024-2026 годах в городах России.

Кроме того, он добавил, что театр ведет переговоры о создании многосерийного фильма об истории и современной жизни ГАБТ. В нем планируется 10 серий. Как уточнил Урин, это будет "полуигровой художественный и документальный фильм" с элементами исторической реконструкции. Планируется также создание полнометражного фильма, который будет показан в кинотеатрах.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра, которое будет отмечаться в 2026 году.

Большой театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Нидерландах нашли средневековый клад

В Нидерландах нашли средневековый клад

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });