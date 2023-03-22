На Соборной площади Кремля в честь 250-летия Большого театра покажут "Бориса Годунова"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В программу празднования 250-летия Государственного академического Большого театра вошли 46 мероприятий, включая показ "Бориса Годунова" на Соборной площади Кремля в июле 2025 года.

"План работы подготовлен министерством культуры совместно с Большим театром и другими коллегами, включает 46 мероприятий. Это знаковые мероприятия для Большого театра, для того, чтобы рассказать о его истории, о том, как он рос, о том, каким он стал и о том, каких замечательных людей он воспитал, и какие замечательные постановки проводились в этих стенах", - сказала на заседании организационного комитета вице-премьер Татьяна Голикова.

В свою очередь первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что в день празднования 250-летия театра - 28 марта 2026 года - состоится торжественный гала-концерт с участием мировых звезд оперы и балета.

"В мае 2025 года в рамках международного фестиваля оперы на сцене Большого театра покажут свои спектакли лучшие оперные дома России и зарубежья, а спустя год состоится фестиваль балета, который, я уверен, привлечет к себе внимание самой широкой аудитории", - отметил Обрывалин.

Кроме того, он отметил, что присоединиться к празднованию юбилея ГАБТ смогут жители всей страны благодаря широкому показу видеоверсии спектаклей, которые идут на сцене театра.

Также в рамках празднования в московском Манеже откроется интерактивная выставка "250 шедевров музея Большого театра".

По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, выставка в Манеже пройдет с января по март 2026 года и будет поделена на пять разделов. В их числе разделы об истории здания театра, о проходивших в театре важных событиях, в том числе коронациях Николая Первого и Николая Второго. Третий раздел будет посвящен лучшим спектаклям ГАБТ, через которые будет вестись рассказ об артистах театра. Четвертый раздел будет посвящен созданию спектаклей, а пятый - театру XXI века, где будет сделана сцена, на которой смогут выступать артисты театра, чтобы, как сказал Урин, "выставка была живой, вызывающей интерес".

Говоря о фестивалях, которые запланированы в рамках празднования юбилея, он уточнил, что и оперный, и балетный фестивали будут включать по 5-6 спектаклей. Фестиваль оперы пройдет в 2025 году, а фестиваль балета состоится в 2026 году, уже после празднования юбилея.

"На Соборной площади Кремля в июле 2025 года мы покажем "Бориса Годунова". Предварительные переговоры с администрацией президента состоялись, и мы получили добро на проведение этого концерта", - сообщил Урин.

Запланированы и масштабные гастроли театра в 2024-2026 годах в городах России.

Кроме того, он добавил, что театр ведет переговоры о создании многосерийного фильма об истории и современной жизни ГАБТ. В нем планируется 10 серий. Как уточнил Урин, это будет "полуигровой художественный и документальный фильм" с элементами исторической реконструкции. Планируется также создание полнометражного фильма, который будет показан в кинотеатрах.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра, которое будет отмечаться в 2026 году.