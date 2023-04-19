Большой театр объявил о планах на новый сезон

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в новом 248-м сезоне представит совместную оперу с Малым театром, оперу "Евгений Онегин" в постановке Сергея Урсуляка, детскую оперу "Питер Пен", а также вернет на сцену балет "Ромео и Джульетта" в постановке Леонида Лавровского.

Объявление премьер на новый сезон состоялось в среду в Большом театре.

"Мы открываем 248-й сезон. Мы говорили о том, что 250 лет где-то за горами. Но на самом деле остается все меньше времени. И мы сейчас, думая о планах репертуарных, конечно же думаем, каким образом сложится афиша юбилейного сезона - 2025 и 2026 годов, когда сейчас планируем сезоны 2024-2025 и 2025-2026 годов. И я очень надеюсь, что мы эти планы достаточно в близком будущем составим (…) и мы планируем на будущий год объявить планы сразу на ближайшие 2-3 сезона, для того, чтобы захватить юбилейный период", - отметил во время пресс-конференции директор ГАБТ Владимир Урин.

Он также выразил надежду на то, что планы, которые построены на внутренних ресурсах и зависят от театра, не будут меняться.

"Никаких планов "Б" мы не составляем", - добавил Урин.

Опера

Первой премьерой, которую озвучил гендиректор Большого театра, стала опера "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа на Исторической сцене. Дирижером-постановщиком будет Джакомо Сагрипанти, режиссером-постановщиком - Евгений Писарев.

"Когда я Писареву сообщил о том, что ему предлагается сделать эту работу, он невероятно обрадовался и сказал "потрясающе". Поскольку он уже много лет руководит камерные театром - он же Пушкинский театр - он сказал: "это для истории нашего театра очень значимое название, и я бы очень хотел поставить это произведение", - сказал Урин.

Премьера постановки запланирована на 16 ноября.

Второй премьерой станет "Самсон и Далила" в постановке дирижера Артема Абашева и режиссера Адольфа Шапиро.

"Следующая премьера будет необычная. Вообще, в этом есть особенность этого сезона, - импортозамещение так импортозамещение. Мы подумали, если мы сегодня не имеем возможности делать копродукции с нашими западными коллегами, то почему нам не сделать копродукцию с нашими коллегами российскими (…) эта премьера будет с Малым театром России", - сказал Урин.

Он уточнил, что театры совместно поставят "Снегурочку" Николая Островского с музыкой Петра Чайковского с ведущими артистами театра. Планируется, что спектакль будет показываться как на Новой сцене Большого театра, так и на сцене Малого театра. По словам Урина, Малый театр "готов снять ряды, посадить оркестр, чтобы этот спектакль как в старые добрые времена шел на сцене". Режиссером постановки станет Алексей Дубровский.

Еще одной оперной премьерой станет опера "Евгений Онегин", которую на Новой сцене поставит режиссер Сергей Урсуляк.

На Камерной сцене будут поставлены оперы Игоря Стравинского "Соловей" и "Сын мандарина" Цезаря Кюи в постановке Алексея Франдетти и дирижера-постановщика Алексея Верещагина. Данная постановка станет совместной с Государственным академическим центральным театром кукол им. Образцова.

Следующей премьерой станет детская опера "Питер Пэн" Андрея Рубцова, режиссером которой станет Нина Чусова. Еще одной премьерой станет "Паяцы" режиссера Ханс-Йоахима Фрая.

Балет

О балетных планах рассказал художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев. Он отметил, что предстоящий сезон будет "достаточно интересным".

Первой премьерой станет балет "Пиковая дама" Петра Чайковского-Красавина, хореографом станет Юрий Посохов.

"Мы уже смотрели макет, обсуждали макет. И мне представляется, что работа достаточно интересная, непростая, это достаточно крупная работа - двухактный балет, поэтому в целом мы с хореографом не сразу пришли к этому выходу (проекта)", - сказал Вазиев.

Премьера запланирована на декабрь.

Второй балетной премьерой станет возвращение "Ромео и Джульетты" Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского. По словам Вазиева, это "одна из замечательных постановок, работа, которая не может нас оставлять равнодушными".

Балет будет показан в начале апреля 2024 года, постановочную бригаду возглавит сам Лавровский. При этом Вазиев отметил, что в работу могут быть внесены небольшие коррективы.

Третей балетной премьерой станет двухактная "Буря" на музыку Юрия Красавина по пьесе Уильяма Шекспира. Хореографом станет Вячеслав Самодуров.