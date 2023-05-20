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В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в российских городах 20 мая, в этом году темой акции станет "История в истории".

Как ранее отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, в центре внимания акции в этом году будет "не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях".

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи будет бесплатным, кроме того, они продлят часы работы и подготовят для посетителей мероприятия.

Афиша мероприятий

Традиционно в акции принимают участие федеральные музеи.

Так, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина в этот день можно будет посетить по заранее приобретенным бесплатным билетам, посетителям будут доступны постоянная экспозиция Главного здания, где участники молодежных программ "Пушкинский.Ю" проведут специальные экскурсии и лекции вместе со своими наставниками.

Также в рамках акции "Ночь музеев" можно будет до 23:00 посетить выставки "После импрессионизма" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и "Золото сарматских вождей" в Главном здании по платному билету.

В Историческом музее в течение всего дня можно посетить самые популярные экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. Входные билеты доступны со скидкой 50 % на сайте и в кассах музея.

Третьяковская галерея приглашает всех желающих посетить 20 мая с 18:00 до 24:00 специальные мероприятия, временные выставки и постоянные экспозиции в Лаврушинском переулке, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке, Западном крыле Новой Третьяковки, а также в малых музеях. В этот вечер посещение постоянной экспозиции Новой Третьяковки и малых музеев осуществляется по бесплатным билетам. Третьяковская галерея и Инженерный корпус в Лаврушинском переулке, а также в малые музеи будут работать до 21:00. Новая Третьяковка на Крымском Валу будет работать до 24:00.

Музеи Московского Кремля проведут бесплатные мероприятия в Лектории на Манежной улице: на лекции "Сокровищница датского короля Кристиана IV. К 530-летию установления дипломатических отношений" слушатели узнают о дипломатических дарах и династических браках, которые должны были укрепить союз между двумя странами. После на лекции "Остров, пещера и замок Святого Михаила. История святилища Монте-Гаргано, аббатства Сен-Мишель и замка Святого Ангела" слушателям расскажут о средневековых монастырях, храмах и аббатствах. Последней станет лекция "От русской дружины до византийской кавалерии" о развитии русского и западноевропейского вооружения XI-XIII веков.

Музей МХАТ и Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке проведут совместную акцию. На двух музейных площадках одновременно стартуют тематические программы - "Приоткрывая занавес" и "В уездном городе Черемухине". Акция пройдет и во дворе Дома-музея Константина Станиславского, где посетители смогут прогуляться по городу с диковинным названием "Черемухин".

Также бесплатно можно будет посетить все экспозиции Музея русского импрессионизма. На один вечер пространство выставки "Отличники" превратится в открытую студию, в которой участники вместе с художницей Айшей Биринжи будут делать натурные зарисовки, подобно Илье Репину, Борису Кустодиеву, Елене Киселевой и другим "отличникам".

В Государственном Эрмитаже мероприятия специальной вечерней программы пройдут в пространстве Главного штаба. Гостей ждут хореографические и музыкальные выступления, игры и мастер-классы, а также экскурсия по чердаку Главного штаба.

Также в акции примет участие Русский музей. В этом году площадкой станет Строгановский дворец, где с 18.00 до 23.00 пройдет программа "Свет просвещения". Во время вечерней прогулки по дворцу посетители смогут прослушать аудиогид, узнать больше о знаменитых представителях семьи Строгановых и их вкладе в развитие науки и искусства. Для прослушивания необходим смартфон с наушниками.

Столичная акция

В Москве акция пройдет под названием "Ночь в музее". Всего в рамках акции в Москве запланировано более 220 мероприятий. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях. Большинство мероприятий пройдет с 19:00 до полуночи, на часть из них необходима предварительная регистрация.

Так, в музей-заповедник "Царицыно" пройдет экскурсия "Ночное Царицыно", где гостям расскажут об истории появления ансамбля и судьбе его создателей. В Доме-музее Марины Цветаевой покажут спектакль "Чувствую все, что обо мне думают", созданный по дневниковым записям, фрагментам переписки и отрывкам из произведений поэтессы.

В научно-просветительском центре Музея Булгакова на Арбате коты Бегемоты в исполнении актеров московских театров с 19:00 до 22:00 будут развлекать гостей. Они прочтут отрывки из романа "Мастер и Маргарита", проведут сеансы одновременной игры в шахматы и экскурсии по экспозиции и арбатским переулкам.

На территории музея-заповедника "Коломенское" пройдет интерактивное занятие "Исследуем Государев двор в Коломенском". Участникам предложат выполнить творческие задания, которые помогут им представить себя в роли археолога, историка, строителя и искусствоведа. В 22:00 пройдет интерактивное театрализованное представление "Наряды русских государей": девять героев продемонстрируют одежду разных эпох и расскажут о людях, которые ее носили.

Музей транспорта Москвы проведет Музейное ралли "Тур Культур" - 21 экипаж ретроавтомобилей-постоянных участников ралли Gorkyclassic вместе с сотрудниками музеев Москвы отправятся в тур по музеям, где будут выполнять задания по экспозициям. Также, в рамках акции, музей проведет бесплатные экскурсии по выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Ночь музеев
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