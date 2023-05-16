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"Библионочь-2023" пройдет в Москве с 27 по 28 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь-2023" состоится в столице с 27 по 28 мая. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы расскажем о нашем любимом и ожидаемом празднике, посвященном литературе, чтению и языкознанию. Мы специально сделали так, чтобы у нас была представлена вся палитра возможностей, которые у нас произойдут в ночь с 27 на 28 мая", - сказал Кибовский на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в городе 1600 библиотек "самой разной ведомственной подчиненности и направленности", 440 из них московские. Он пообещал, что праздник будет не только в центре, но в разных районах города.

Генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Тимур Вахитов уточнил, что "Библионочь" начнется 27 мая с "библиосумерек".

"Это мероприятия, ориентированные на детей – с 16 до 21 часа. С 18:00 уже пойдут основные мероприятия и продлятся до 2 часов ночи. Но редко это заканчивается в 2 часа и порой это перерастает в библиоутро", - сказал Вахитов.

Он отметил, что в акции будут участвовать не только библиотеки, но и культурные центры, музеи, театры, школы искусств, кинотеатры, парки и "Московский Дом книги".

"Всего более 160 учреждений и более 700 мероприятий. Это не только возможность почитать книги. Это выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями, спектакли, лекции, концерты, кинопоказы, презентации, чтения, квесты и квизы. Каждый найдет по вкусу то, что ему нужно", - заметил Вахитов.

Он добавил, что в рамках "Библионочи" пройдет несколько важных событий: будет работать пункт книгообмена на Южном речном вокзале, а также ожидается открытие библиотеки Добролюбова на Новом Арбате.

Часть мероприятий пройдет в онлайне, обо всех них можно узнать на сайте правительства Москвы и на официальном сайте акции, сказал Вахитов.

Москва
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