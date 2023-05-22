Тверское имение генерала Куропаткина отреставрируют и откроют там музей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В деревне Шешурино Торопецкого района частный инвестор отреставрирует родовое имение генерала Алексея Куропаткина, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Реставрацию проведет инвестор, который развивает гостиничный комплекс "Времена года" на территории, где расположена усадьба. После реставрации в имении откроется музей провинциального усадебного быта имени генерала Куропаткина.

Уже очищен прилегающий к усадьбе парк, он будет благоустроен, освещен и в нем оборудуют причал.

На данный момент в рамках реставрации усадьбы ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве: там ищут документы и чертежи имения. Также информацию об усадьбе запросят в Государственном архиве Псковской области и в Центральном государственном архиве Петербурга.

"Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в развитие туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания", - подчеркивается в сообщении.

Генерал Куропаткин - участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, разведчик, ученый, военный министр Российской империи, создатель отечественной военной контрразведки. В родовом имении он открыл сельскую библиотеку, почтово-телеграфное отделение, больницу, народный музей, сельскохозяйственную школу, где сам преподавал.