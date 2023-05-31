Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Архив семьи Бенуа из частной коллекции передан в дар музею-заповеднику "Петергофу"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 400 предметов, принадлежащих семье петербургских архитекторов и художников Бенуа, переданы из частной коллекции в дар Государственному музею-заповеднику "Петергоф", церемония передачи прошла в среду.

"Передача архива семьи Бенуа в наш легендарный музей "Петергоф" - это крайне важное событие. Спасибо нашему другу из Италии Пьетро Питтаро, который этот дар передает", - сказал в ходе церемонии замминистра культуры РФ Андрей Малышев.

В свою очередь врио генерального директора Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков отметил, что переоценить музейную значимость предметов, которые поступают в коллекцию музеям, невозможно.

"Именно этого периода жизни Николая Александровича (Бенуа) в музейных архивах просто нет. Такой комплекс документов дает нам мощный импульс, во-первых, в изучении в дальнейшем истории семьи Бенуа", - сказал он.

По словам Коврикова, Музею семьи Бенуа в этом году, 27 сентября, исполняется 35 лет. В этот же день состоится выставка новых поступлений.

Пьетро Питтаро со своей стороны отметил, что ранее он уже передал некоторые предметы музеям, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. "Мною руководила единственная мысль - вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они вернулись на родину Бенуа в Россию", - добавил он.

Среди предметов, переданных в "Петергоф", - смокинг директора художественно-постановочной части "Ла Скала", идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа Николая Бенуа, фотографии и документы. В числе документов - паспорта Николая Бенуа и его супруги Дизмы де Чекко, благодаря которым можно будет установить даты их заграничных поездок, а также недатированные письма и произведения художника последнего периода.

Существенную часть коллекции составляет переписка 1960-1980-х годов с коллегами и друзьями Николая Бенуа и его супруги. К наиболее ценной части относятся семейные фотографии, не встречающиеся в других архивных собраниях. Также представлена коллекция открыток Николая Бенуа с изображениями экспонатов парижских музеев, французской архитектуры.

Санкт-Петербург Петергоф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минкультуры РФ исключило из советов по госсподдержке кино Учителя и Хотиненко

В МВД анонсировали обязательную маркировку всех новых произведений искусства

В МВД анонсировали обязательную маркировку всех новых произведений искусства

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей

Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей

Факт минирования Исторического музея в Москве не подтвердился

Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Умершие знаменитости

Умер художник Илья Кабаков

Умер художник Илья Кабаков

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });