Архив семьи Бенуа из частной коллекции передан в дар музею-заповеднику "Петергофу"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 400 предметов, принадлежащих семье петербургских архитекторов и художников Бенуа, переданы из частной коллекции в дар Государственному музею-заповеднику "Петергоф", церемония передачи прошла в среду.

"Передача архива семьи Бенуа в наш легендарный музей "Петергоф" - это крайне важное событие. Спасибо нашему другу из Италии Пьетро Питтаро, который этот дар передает", - сказал в ходе церемонии замминистра культуры РФ Андрей Малышев.

В свою очередь врио генерального директора Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков отметил, что переоценить музейную значимость предметов, которые поступают в коллекцию музеям, невозможно.

"Именно этого периода жизни Николая Александровича (Бенуа) в музейных архивах просто нет. Такой комплекс документов дает нам мощный импульс, во-первых, в изучении в дальнейшем истории семьи Бенуа", - сказал он.

По словам Коврикова, Музею семьи Бенуа в этом году, 27 сентября, исполняется 35 лет. В этот же день состоится выставка новых поступлений.

Пьетро Питтаро со своей стороны отметил, что ранее он уже передал некоторые предметы музеям, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. "Мною руководила единственная мысль - вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они вернулись на родину Бенуа в Россию", - добавил он.

Среди предметов, переданных в "Петергоф", - смокинг директора художественно-постановочной части "Ла Скала", идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа Николая Бенуа, фотографии и документы. В числе документов - паспорта Николая Бенуа и его супруги Дизмы де Чекко, благодаря которым можно будет установить даты их заграничных поездок, а также недатированные письма и произведения художника последнего периода.

Существенную часть коллекции составляет переписка 1960-1980-х годов с коллегами и друзьями Николая Бенуа и его супруги. К наиболее ценной части относятся семейные фотографии, не встречающиеся в других архивных собраниях. Также представлена коллекция открыток Николая Бенуа с изображениями экспонатов парижских музеев, французской архитектуры.