Представитель Никиты Михалкова опроверг информацию о его госпитализации

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Информация о госпитализации режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссёр, якобы, поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

В начале января режиссер был госпитализирован в одну из столичных клиник с гриппом. 24 января он сам сообщил о своей выписке из больницы.