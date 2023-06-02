Представитель Никиты Михалкова опроверг информацию о его госпитализации
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Информация о госпитализации режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссёр, якобы, поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку.
В начале января режиссер был госпитализирован в одну из столичных клиник с гриппом. 24 января он сам сообщил о своей выписке из больницы.
Михалков - режиссер, актёр, сценарист, родился 21 октября 1945 года. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12". С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России. Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.