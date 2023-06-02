Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Представитель Никиты Михалкова опроверг информацию о его госпитализации

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Информация о госпитализации режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссёр, якобы, поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

В начале января режиссер был госпитализирован в одну из столичных клиник с гриппом. 24 января он сам сообщил о своей выписке из больницы.

Михалков - режиссер, актёр, сценарист, родился 21 октября 1945 года. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12". С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России. Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.

Никита Михалков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Минкультуры РФ исключило из советов по госсподдержке кино Учителя и Хотиненко

В МВД анонсировали обязательную маркировку всех новых произведений искусства

В МВД анонсировали обязательную маркировку всех новых произведений искусства

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей

Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей

Факт минирования Исторического музея в Москве не подтвердился

Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Умершие знаменитости

Умер художник Илья Кабаков

Умер художник Илья Кабаков

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });