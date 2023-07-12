"Троицу" Рублева могут передать в реставрационный Центр им. Грабаря на следующей неделе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева может быть передана в реставрационный центр имени Грабаря на следующей неделе; заседание совета, на котором будут приняты решения по реставрационным мероприятиям, пройдет до конца июля, сообщили "Интерфаксу" в центре.

"Мы надеемся, что икона будет передана нам на следующей неделе. Как ожидается, до 18 июля она будет находиться в Храме Христа Спасителя", - сказала собеседница агентства.

Заседание расширенного реставрационного совета, на котором могут быть приняты решения о необходимых консервационно-реставрационных мероприятиях, может пройти до конца июля, уточнили в Центре Грабаря.

Ранее в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица".