В Минкультуры РФ не видели заявление РПЦ о слишком долгой реставрации "Троицы"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева зависят от реставраторов, а не от решения чиновников, с заявлением Русской православной церкви в министерстве не ознакомились, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2023.

"Я еще не читала. Пока не могу комментировать, (...) это не от нас зависит, а от реставраторов. Не чиновники же будут заниматься", - сказала Любимова журналистам на просьбу прокомментировать заявление РПЦ и отвечая на вопрос, могут ли быть уменьшены сроки реставрации иконы.

Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что в РПЦ увидели признаки саботажа в намерении министерства культуры забрать икону "Троица" Андрея Рублева на годичную реставрацию из храма Христа Спасителя и призвал направить икону после экспонирования в храме в Троице-Сергиеву лавру.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния". Вместе с тем 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя.

3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в Храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора. В Минкультуры РФ сообщил, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня 2023 года.