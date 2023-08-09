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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Дни казахского кино пройдут в Москве​​​​​​​

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве в кинотеатре "Иллюзион" с 18 по 20 августа пройдут показы казахских фильмов в рамках проекта "Дни зарубежного кино", сообщили в пресс-службе "Роскино".

Как отметили в пресс-службе, всего в программу вошли пять картин из числа наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последнее десятилетие, отмеченных премиями международных кинофестивалей: драмы, исторические фильмы, комедия.

Показы откроются 18 августа драмой "Шал" ("Старик") режиссера Ермека Турсунова. Фильм снят по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море". Картина рассказывает о небольшой семье, которая ведет обычную жизнь в далекой степи.

Также в рамках зарубежных показов в "Иллюзионе" представят драму "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева - это история о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с ударами судьбы. Кроме того, в программе еще один фильм Акана Сатаева - военная драма "Войско Мын Бала".

В рамках Дней казахского кино, как уточнили в пресс-службе, российские зрители увидят комедию "Ореховое дерево" режиссера Ерлана Нурмухамбетова. В программе также биографическая драма "Мукагали" Болата Калымбетова, которая расскажет о последних годах жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева.

Иллюзион Роскино
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