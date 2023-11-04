Увеличение лимита "Пушкинской карты" пока не планируется

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ пока не планирует увеличивать лимит "Пушкинской карты", так как выделяемых 5 тыс. руб. каждому участнику программы достаточно для посещения учреждений культуры в регионах, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"На самом деле это проблема, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга, что 5 тысяч не хватает. Как правило, пока статистика показывает, что в регионах, где билет стоит не 400 рублей в музей, а 40 рублей, 5 тысяч вполне хватает", - сказала Любимова на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", отвечая на вопрос о том, планируется ли увеличить лимит "Пушкинской карты".

Она отметила, что москвичам "немножко придется поэкономить, у нас тут немножко подороже цены, это правда".

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.