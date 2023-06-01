Минкультуры РФ заявило, что состав экспертных советов по отбору фильмов обновляется ежегодно

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Решение о составе экспертных советов по господдержке кинопроектов Минкультуры РФ является частью реализации государственной культурной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей, такие ротации проводятся ежегодно, заявили в ведомстве.

"Ротация экспертных советов Минкультуры России по отбору проектов, претендующих на государственную поддержку кинопроизводства, осуществляется ежегодно (…) (в советы) помимо представителей киноотрасли, вошли представители общественных организаций, в том числе Всероссийского родительского комитета, психологи, священники", - сообщили журналистам в Минкультуры, комментируя изменения в составе советов.

При этом в ведомстве отметили, что целью расширения диапазона экспертов является всесторонняя оценка проектов, претендующих на господдержку.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ изменило составы экспертных советов по отбору фильмов, претендующих на госфинансирование, исключены режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, первый заместитель генерального директора холдинга ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Антон Златопольский, продюсер и гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, глава фонда "Кинопрайм" Антон Малышев и другие.

Изменения были внесены в состав советов по подбору проектов, претендующих на финансирование на производство дебютных, авторских и экспериментальных игровых фильмов, фильмов социально значимой тематики, игровых сериалов, игровых фильмов для детей и юношества, неигровых фильмов и анимационных фильмов и анимационных сериалов.

Среди тех, кто вошел в состав советов, - депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, продюсер и режиссёр Алексей Пиманов, режиссёр Алла Сурикова, протоиерей, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин, священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.