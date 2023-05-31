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Минкультуры РФ вывело из экспертных советов Учителя и Хотиненко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -

Минкультуры РФ вывело из экспертных советов ряд кинорежиссеров и топ-менеджеров

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Минкультуры РФ изменило составы экспертных советов по отбору фильмов, претендующих на госфинансирование, исключены режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Согласно опубликованному приказу ведомства, изменения вносятся в состав советов по подбору проектов, претендующих на финансирование производства дебютных, авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов, национальных фильмов социально значимой тематики, игровых сериалов, являющихся национальными фильмами, игровых национальных фильмов для детей и юношества, неигровых национальных фильмов и анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов.

Так, среди тех, кто больше не значится в составе советов, по сравнению с обнародованным в мае 2022 года составом экспертов, оказались режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Алексей Федорченко, продюсер кино и телевидения, первый заместитель генерального директора холдинга ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Антон Златопольский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, продюсер и гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, глава фонда "Кинопрайм" Антон Малышев и другие.

Также в составе нет председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, однако теперь там присутствует генеральный директор киностудии Борис Машковцев.

При этом, согласно документу, среди тех, кто вошел в состав советов депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, продюсер и режиссёр Алексей Пиманов, режиссёр Алла Сурикова, протоиерей, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин, священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

В свою очередь, как сообщает газета "Ведомости", состав участников советов, в целому, сократился. Так, по данным издания, самый многочисленный совет по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов уменьшился в 2,7 раза до 23 экспертов.

Минкультуры РФ Алексей Учитель Владимир Хотиненко
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