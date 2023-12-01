Гергиев предложил Большому театру обмениваться с Мариинкой постановками

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев заявил о необходимости сохранить все лучшее, чем располагают труппы Мариинского и ГАБТа, а также больше внимания уделять зрителям в регионах, предложил театрам обмениваться постановками, но конкретных планов не озвучил.

"Как и многие из вас, сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому что нас куда-то не зовут. (...) Сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома, работать много, успешно, безусловно, сохраняя все лучшее, чем располагают обе труппы", - сказал Гергиев на встрече с представителями коллектива.

По его словам, работать предстоит "достаточно активно".

"Мы должны сделать все, чтобы люди не чувствовали себя недооцененными за свое творчество, свой труд. (...) Мы, конечно, рассчитываем на помощь правительства, министерства культуры, безусловно. И такая помощь будет оказана", - сказал он.

По мнению Гергиева, общие принципы работы сделают более успешным сотрудничество двух театров - Большого и Мариинки. "Мы можем обмениваться постановками, мы можем гастролировать на сценах двух театров. Каждый театр располагает, как минимум, тремя (сценами). И это очень хорошая новость", - сказал он.

Он пожелал удачи Большому в его премьерных показах, которые сейчас проходят, и сообщил, что через какое-то время можно будет обсуждать конкретные планы, "почувствовать, чего от нас ждут как в Москве, так и по всей стране".

По словам Гергиева, для него большим подарком были выступления в регионах с оркестром Мариинского театра в рамках проводимых в стране фестивалей.

"Это не значит, что мы с вами завтра должны броситься в Хабаровск или во Владивосток. У Большого театра есть филиал в Калининграде, у нас уже три филиала. Будем считать, что нам так или иначе судьбой предначертано посвящать часть своего времени, усилий, размышлений, дарования не только тем, кто живет в Москве", - сказал Гергиев.

Гергиев отметил, что бывший гендиректор ГАБТ Владимир Урин в непростые для тетра годы сделал все возможное, чтобы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. "Я знаю, что артисты создали много интересных работ, которые прославили театр. Мы сотрудничали в последние 10 лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступали на сцене Большого театра", - сказал он.

Урин, присутствовавший на этой встрече, поблагодарил коллектив за счастливые годы руководства театром.

"Хочу попросить вас всем, с кем вы работаете рядом, передать от меня мои самые искренние слова благодарности за 10,5 лет счастья, за то, что 10,5 лет назад было принято решение, чтобы я возглавил этот театр. Это были 10,5 лет счастья работы с вами", - сказал он.

На встрече присутствовали руководители всех подразделений театра.

Гергиев был назначен гендиректором ГАБТа распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина 1 декабря. В этот же день его представили коллективу министр культуры Ольга Любимова и вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова сообщила, что объединять Большой театр и Мариинку не будут. Любимова уточнила, что Гергиев будет совмещать руководство обоими театрами.

Владимир Урин руководил ГАБТом с июля 2013 года, правительство не раз продлевало его контракт. Его последний срок во главе театра должен был завершиться в 2027 году.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин назначил художественного руководителя и гендиректора Мариинского театра Гергиева гендиректором Государственного академического Большого театра.

Накануне музыкальный критик, музыковед Сергей Буланов опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Урин обращается к труппе после премьеры и сообщает, что это его последний рабочий день в театре.

В середине ноября в СМИ появилась информация, что худрук и гендиректор Мариинки Гергиев может возглавить ГАБТ и объединенную дирекцию двух театров - Большого и Мариинского. Позже сообщалось, что Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя Мишустина, и эта просьба была удовлетворена. В Большом театре тогда отказались комментировать данную информацию. Гергиев, отвечая на вопросы журналистов, напоминал, что возглавляет Мариинский театр.

Урин возглавил ГАБТ в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Его контракт по решению правительства неоднократно продлевался, последний раз - до 2027 года. До назначения в ГАБТ Урин с 1995 года возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д.Д.Шостаковича.

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