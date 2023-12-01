Гергиев будет совмещать руководство Большим театром и Мариинкой

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Дирижер Валерий Гергиев после назначения на пост гендиректора Государственного академического Большого театра продолжит руководить Мариинским театром, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Валерий Гергиев будет осуществлять руководство Большим театром одновременно со своей текущей работой в качестве художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, который он возглавляет с 1988 года", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила многолетнюю работу и с прежним гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным, и с Валерием Гергиевым, по ее словам, "у нас совместный большой опыт". "За спиной множество гастролей, совместно проведённых, и фестивалей, и сложных международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться. И у Большого, и у Мариинского театра большие планы. Со стороны министерства культуры они будут всячески поддержаны", - добавила министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Гергиева гендиректором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин, ранее занимавший эту должность, освобожден от этой должности по собственному желанию, сообщили в правительстве.

При этом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече Гергиева с коллективом ГАБТ в пятницу, объединения государственных академических Мариинского и Большого театров в связи с новым назначением Валерия Гергиева не будет.

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д. Д. Шостаковича.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны были закончиться в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин с 1995 года возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.