Кинотеатры РФ рассчитывают в 2024 году выйти на сборы в 45 млрд рублей

Крупнейшие сети не планируют поднимать цены на билеты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется, что по итогам 2024 года российские кинотеатры смогут заработать 45 млрд рублей, что поможет им работать без убытков, сообщил член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Та планка, которую мы ставим внутри ассоциации на следующий год - выход на цифру хотя бы 45 млрд рублей, потому что это точка некоторого безубытка для кинотеатров с точки зрения операционной деятельности. У кинотеатров до сих пор огромная кредитная нагрузка, которая накапливалась с "ковидного" года, в прошлом году все было не просто, как мы помним. Поэтому вот из этого всего как-то кинотеатры мечтают в следующем году или выйти, или хотя бы приблизиться к облегчению своего финансового состояния", - сказал Исаев на пресс-конференции в среду.

Также он отметил, что в стране не отмечается массового закрытия кинотеатров, но новые кинотеатры открываются очень редко. "Кинотеатры, слава богу, не закрываются в масштабе очень большом. Да, за этот год мы видели закрытия и у кинотеатральных сетей, и у независимых площадок (...) кто-то все равно не вытягивает и сходит с дистанции. Новые кинотеатры сейчас, конечно, практически не открываются, это единичные случаи (открытия)", - уточнил Исаев.

Представили крупнейших сетей кинотеатров сети "Каро" и объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" также выразили мнение, что в следующем году экономические показатели индустрии будут лучше, чем в этом. Кроме того, они заявили, что надеются избежать роста цен на билеты.

Как отметила директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова, у сети отмечается прирост посещаемости, "поэтому, естественно мы будем максимально сдерживать цены".

В свою очередь президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова выразила надежду на то, что люди будут ходить в кино чаще, "потому что репертуар гораздо более разнообразный будет в следующем году".