У Музеев Кремля есть гарантия возвращения экспонатов с выездной выставки в Китае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля при проведении выставки в Китае будут ориентироваться на действующие межправительственные соглашения, сообщила "Интерфаксу" на полях культурного форума в Петербурге гендиректор музеев Елена Гагарина на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы действуем в рамках тех межправительственных соглашений, которые были подписаны давно и с которыми ничего нехорошего не происходит", - ответила она на вопрос о том, как будет обеспечена гарантия безопасности и возвращения музейных предметов при их отправке на выставку в Китай.

По ее словам, всего на выставку планируется отправить около 150 экспонатов.

"Это будет большая выставка. И мы в ответ получаем выставку из Китая, которая будет очень скоро у нас. Это обменный проект. Наша выставка будет касаться церемоний организации приемов и пиров в России, и точно также китайская выставка будет о культе еды в Китае и обязанностей при дворе", - отметила Гагарина.

Ранее Музеи Московского Кремля анонсировали проведение выставки в Китае в 2024 году.

Проведение российскими музеями выставок за рубежом возможно только в тех странах, которые могут гарантировать возврат музейных предметов, в большинстве даже дружественных стран таких гарантий нет, заявил в этот же день "Интерфаксу" спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мне кажется, что одна из проблем для стран СНГ и стран ЕАЭС - это вопрос обсуждения гарантий, которые могут дать государства по полной защите культурных ценностей и, прежде всего, по их возврату при любых обстоятельствах. И это тема для обсуждения", - сказал он.

"Сегодня, к сожалению, мы не можем гарантировать такого рода вещей во многих странах. Потому что санкции имеют международный характер, и в этом смысле нужны абсолютные государственные гарантии на счет возвращения", - добавил Швыдкой.

Минкультуры России с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Сначала ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года. Швыдкой высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены.

"Одновременно позиция МИД и Минкультуры была следующая: даже в дружественных странах или нейтральных, где не работают полностью законы об охране культурных ценностей, мы выставки не проводим. Есть страны дружественные, например, ЮАР, но гарантий для музейных обменов нет", - сказал Швыдкой 15 ноября.

По его мнению, такие гарантии сейчас могут предоставить Китай, Узбекистан и Белоруссия, "дальше надо обсуждать".

"Китай, с нашей точки зрения, принадлежит именно к таким странам, где есть полные гарантии возврата вещей в Россию. Кроме того, логистика не предполагает их транспортировки через третьи страны, и в этом смысле это тоже очень важный момент, потому что когда мы возвращали вещи из Франции (коллекция Морозовых - ИФ), то мы столкнулись с проблемами. Такого рода коллизии в случае выставки в Китае исключены", - добавил он.