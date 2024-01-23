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"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"

"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"
Фото: Mark Makela/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Фильмы "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Барби" Греты Гервиг будут бороться за награду в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии во вторник.

Среди претендентов на награду в данной номинации также "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Оставленные" Александра Пэйна, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Маэстро" Бредли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса.

Лучшим режиссером может стать Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Аннет Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

Лучшим актером может стать Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Анатомия падения", "Оставленные", "Маэстро", "Май декабрь" и "Прошлые жизни". За награду за лучший адаптированный сценарий поборются "Американское чтиво", "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Зона интересов".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Эмили Блант за роль в фильме "Оппенгеймер", Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный"), Джоди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные") и Америка Феррера ("Барби"). В аналогичной мужской номинации представлены Райан Гослинг ("Барби"), Роберт-Дауни мл. ("Оппенгеймер"), Марк Руффало ("Бедные-несчастные"), Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны") и Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво")

Лучшим анимационным фильмом может стать "Мальчик и птица", "Элементарно", "Нимона", "Мечты робота", "Человек-паук: Паутина вселенных".
Церемония вручения наград пройдет 10 марта.

Барби Оскар Грета Гервиг Киллиан Мерфи Кристофер Нолан Мартин Скорсезе Оппенгеймер
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