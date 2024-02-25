"Оппенгеймер" стал лидером по числу наград Гильдии киноактеров США

Актер Киллиан Мерфи Фото: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Биографический фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал триумфатором церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США, которая состоялась в США.

Картина победила в таких номинациях как "Лучший актерский состав", "Лучший актер" (статуэтку получил исполнитель роли физика Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший).

Лучшей актрисой стала Лили Гладстоун (она сыграла в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны").

Приз как лучшая актриса второго плана получила Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".

Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров "Наследников", а в комедийном сериале - актеров "Медведя".

Лучшим актером в драматическом сериале назвали Педро Паскаля "Одни из нас", а актрисой - Элизабет Дебики, сыгравшая в "Короне".