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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Оппенгеймер" стал лидером по числу наград Гильдии киноактеров США

"Оппенгеймер" стал лидером по числу наград Гильдии киноактеров США
Актер Киллиан Мерфи
Фото: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Биографический фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал триумфатором церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США, которая состоялась в США.

Картина победила в таких номинациях как "Лучший актерский состав", "Лучший актер" (статуэтку получил исполнитель роли физика Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший).

Лучшей актрисой стала Лили Гладстоун (она сыграла в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны").

Приз как лучшая актриса второго плана получила Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".

Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров "Наследников", а в комедийном сериале - актеров "Медведя".

Лучшим актером в драматическом сериале назвали Педро Паскаля "Одни из нас", а актрисой - Элизабет Дебики, сыгравшая в "Короне".

США Кристофер Нолан Оппенгеймер
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