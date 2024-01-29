В Пушкинском музее заявили о планах оцифровать 100% своей коллекции

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует оцифровать всю коллекцию, сообщила директор музея Елизавета Лихачева.

"Одна из важнейших частей нашей работы, которая помогает хранителям и исследователям, это, прежде всего, оцифровка коллекции. Оцифровка коллекции - это огромная задача, с которой на сегодняшний день не справился ни один музей в мире. Вот мы надеемся с помощью Сбера оцифровать коллекцию на 100%", - сказала Лихачева журналистам по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Пушкинским музеем и Сбербанком в сфере развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

Она также отметила, что современные музеи сталкиваются с проблемой, "на каком языке мы будем говорить с детьми, которые привыкли жить в мире, где свайпится (перелистывается изображение на экране - ИФ)". Лихачева отметила, что в рамках соглашения планируется разработать решения для этой проблемы.

"Вы не можете свайпить Клода Моне, он висит как висит и с ним больше ничего произойти не может (…) Перевод традиционного языка, показа на цифровой язык, язык новых поколений, для нас крайне важен. Это эксперимент, это абсолютно экспериментальная история", - добавила Лихачева.

Она также отметила, что в рамках оцифровки коллекции может появиться ресурс, на котором будет размещена полезная информация об экспонатах.

"Оцифровка коллекции - это не просто фотографии, это больше. Это создание некого ресурса, который позволяет получить информацию о предмете. Это облако знаний. И как это облако знаниям организовать, как его представить, какую обложку предложить для того, чтобы этим облаком знаний могли воспользоваться дети и люди, которые не привыкли, - это путь, который мы надеемся со Сбером проделать. Это отчасти эксперимент, но в конце концов, создание этого музея - это тоже был эксперимент в свое время", - добавила Лихачева.