Наиболее пострадавшие от пожара в Абхазии картины отреставрируют в Москве и Петербурге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Картины из Национальной галереи Абхазии, которые наиболее пострадали в результате пожара, планируется доставить в Москву и Санкт-Петербург для проведения реставрационных работ, сообщили в Минкультуры РФ в четверг.

"Делегация Минкультуры России оценила состояние картин после пожара в Национальной галерее Абхазии (...) Работы, которые больше всего пострадали, запланировано привезти в реставрационные мастерские Москвы и Петербурга. Часть картин будут восстанавливать на месте. Для этого готовится план работы специалистов в Абхазии", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что группа реставраторов и специалистов из Центра имени Грабаря, Государственного института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея вернулась из Сухума, где провела фотофиксацию большемерных полотен.

"Также эксперты сделали первичное описание состояния сохранности части коллекции, пробы на укрепление и укладку вскипевшего красочного слоя. Провели противоаварийное укрепление около 60 работ, наиболее пострадавших от пожара. Благодаря этому удалось приостановить их дальнейшее разрушение", - уточнили в Минкультуры РФ.

Кроме того, российские специалисты провели консультации для местных реставраторов и дали им рекомендации по дальнейшему хранению поврежденных картин.

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорели более 4 тыс. картин.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - сказала 21 января журналистам исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

По ее данным, около 200 картин абхазских художников уцелели и были перенесены в здание Абхазского драматического театра.