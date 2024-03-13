Variety оценило доходы Нолана от фильма "Оппенгеймер" почти в $100 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Режиссер Кристофер Нолан заработал в общей сложности почти $100 млн благодаря успеху фильма "Оппенгеймер", пишет Variety со ссылкой на информированные источники.

Сумма приведена с учетом зарплаты, процента от кассовых сборов и бонусов за получение двух "Оскаров", в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм". Всего картина, представленная в 13 номинациях, забрала семь наград, в том числе за лучший монтаж, лучшую операторскую работу и лучший саундтрек.

Представители режиссера не ответили на запрос о комментарии.

Кассовые сборы "Оппенгеймера" в мире составили $958 млн. В грядущие выходные в США и Канаде состоится повторный прокат фильма, в результате чего общая сумма может превысить $1 млрд, в результате чего Нолан получит дополнительный бонус, пишет Variety.