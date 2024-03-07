Съемки нового фильма по сказке Александра Роу начнутся в 2025 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького и компания "Марс Медиа" приступила к разработке адаптации фильма Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса", съемки картины начнутся в 2025 году, сообщили в пресс-службе студии.

Пятнадцатая по счету киносказка Роу вышла на экраны в 1970 году и была создана по мотивам баллады Василия Жуковского "Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею" и русской народной сказки "Морской царь и Василиса Премудрая". Она стала самой успешной в карьере режиссера. В кинотеатрах за первый год фильм посмотрели 32,9 млн человек. Автором сценария для новой версии фильма станет Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо!", "Неидеальный мужчина", "Мальвина").

Как отметила генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе, на "классических сказках Киностудии им. М. Горького, добрых и поучительных, ярких и зрелищных, в России выросли поколения зрителей", а особое место в ней занимают картины Роу.

"Созданные им образы и сегодня остаются актуальными, вдохновляя современных авторов. И мы рады дать любимым персонажам вторую жизнь в интересных масштабных проектах, как новый фильм Марс Медиа, основанный на знаменитой истории о Варваре-красе. Киностудия выступит сопродюсером новой картины", - сказала Слащева.

В свою очередь автор сценария Хрипова, говоря о создании новой версии сказки, отметила, что ей показалось интересным "сделать ее сейчас, с теми возможностями современного кинопроизводства, которые можно использовать, чтобы усилить все ее лучшие качества".

"Но мне также интересно развить и осовременить ее драматургию. Я бы хотела сохранить хулиганскую энергию оригинала и добавить эмоциональности. Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время", - добавила Хрипова.