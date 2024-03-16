Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры 18 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Прощание пройдет 18 марта в театре, начало в 12 часов", - сказала собеседница агентства.

Информация о месте захоронения, как уточнили в театре, будет позже.

Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".