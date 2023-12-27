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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Об этом сообщила пресс-служба союза после заседания секретариата СТД.

"Полномочия президента "Золотой Маски" принял на себя председатель СТД РФ Владимир Львович Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Игоревич Крок", - говорится в сообщении.

В конце августа СТД решил создать свою премию и фестиваль "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации (АНО). В сентябре тогдашний председатель СТД Александр Калягин заявил, что премии и фестивалю необходимы "диспансеризация" и изменения, а через некоторое время взял на себя обязанности президента "Золотой маски". АНО "Фестиваль "Золотая маска"" завершила работу в октябре.

В конце октября 2023 года Калягин, возглавлявший СТД с 1996 года, предложил провести внеочередной съезд союза и переизбрать его руководство, поскольку организации нужно реформирование и "перезагрузка" "в сегодняшних условиях".

4 декабря председателем СТД стал Машков.

Премия "Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.

Владимир Машков Золотая Маска Александр Калягин СТД
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