В Москве вручили премию "Золотая маска"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спектакль "Муть. Мухаджиры" режиссера Фарида Бикчантаева получил премию "Золотая Маска" как лучший драматический спектакль большой формы.

Церемония награждения прошла в Москве в понедельник в Театре им. Е. Вахтангова.

В начале церемонии председатель Союза театральных деятелей (СТД), президент премии Владимир Машков напомнил, что 30 лет назад актер Михаил Ульянов, бывший тогда главой СТД, предложил и сформулировал идею премии: "Профессионалы - профессионалам".

"В этом году, в театральном нынешнем сезоне, большое событие - премия вернулась в Союз театральных деятелей. И мы совместными усилиями должны возродить ее престиж и первоначальный замысел", - сказал Машков.

В свою очередь вице-президент премии, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок выразил уверенность в том, что "сегодня в зале Театра Вахтангова собрались самые талантливые, самые прекрасные, красивые деятели нашего театра". "Пожелаем сегодня всем только успеха. Главное в нашем деле - талант", - добавил Крок.

В этом году по решению жюри награды не были присуждены в 8 из 37 номинаций.

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол.

В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Машков.

Лауреаты премии

Драма

Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка "Муть. Мухаджиры" Татарского театра им. Г. Камала (Казань).

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Генерал и его семья" Театра им. Е. Вахтангова.

Премия "Золотая Маска" за лучшую работу режиссера досталась Льву Долину за работу над спектаклем "Чайка" Санкт-Петербургскому Малого драматического театра - Театра Европы.

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Илона Маркарова за исполнение роли в постановке "Крысолов" Санкт-Петербургского "Театро Ди Капуа", за лучшую мужскую роль в драме отмечен Алан Албегов за исполнение роли Короля Лира в постановке "Король Лир" Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева (Владикавказ).

За лучшую женскую роль второго плана "Маской" отмечена Софья Андреева за спектакль "Опера Нищего" Театра "Суббота" (Санкт-Петербург). Актер Вячеслав Поляков получил награду за мужскую роль второго плана за роль в спектакле "Nora/Нора" Национального театра Карелии.

Награду за лучшую работу драматургу в этом году не вручили.

Опера и балет

В этом году "Маска" в номинации "Лучший спектакль. Опера" не присуждена. Лучшим дирижером в опере стал Федор Леднев за постановку "Замок герцога Синяя Борода" Театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (Пермь).

Артисты театра Владислав Сулимский и Наталия Ляскова удостоены награды за лучшие мужскую и женскую роли в опере за постановки "Бал-маскарад" и "Замок герцога Синяя Борода".

Награду за лучшую режиссуру оперы в этом году не присудили.

Награду за лучший спектакль в балете получила постановка SEXTUS PROPERTIUS Урал Опера Балет Екатеринбурга. "Маской" также отмечен балетмейстер постановки Вячеслав Самодуров.

"Золотой Маски" за лучшую мужскую роль в балете/современном танце удостоен за исполнение Александр Меркушев за "Павильон Армиды" (Урал Опера Балет, Екатеринбург), в аналогичной женской номинации награда не присуждена.

Награду за лучшую работу дирижера в балете также решили не вручать.

Лучший спектакль в современном танце также выбрать не смогли.

Награду в номинации "Лучший спектакль. Эксперимент" получила работа "Охотинские. Мужской род" Учемского музея села Учма.

Опера/мюзикл и спецпремии

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл стала постановка "Орел и Ворон" Музыкального театра Красноярска. Награду получил и актер постановки "Орел и Ворон" Станислав Сикирин за лучшую мужскую роль в оперетте/мюзикле.

При этом в текущем году организаторы не присудили награду за лучшую работу режиссера в категории оперетта/мюзикл и за лучшую женскую роль.

Лучшим кукольным спектаклем стала работа "Авиатор" Татарского театра кукол "Экият" (Казань), спектакль также отмечен за работу режиссера (Ильгиз Зайниев) и работу актера (Дилюс Хузяхметов).

В конце церемонии были вручены специальные премии жюри. Ими отмечены спектакль "Калечина-Малечина" Театра юного зрителя (Нягань) за "ансамбль спектакля", постановка "Приключение Рустема" Татарского театра юного зрителя им. Г.Кариева "За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя", актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич "за лучший актерский дуэт" в спектакле Театра Европы "Чайка", Артур Байдо за "создание музыки к спектаклю Орел и Ворон" Красноярского музыкального театра и Борис Рудак "За яркую интерпретацию роли Риккардо" в опере "Бал-маскарад" Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.