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Церемония вручения "Золотой Маски" состоится в июне 2025 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска" пройдет в июне 2025 года, сообщил глава Союза театральных деятелей, президент премии Владимир Машков.

"В июне мы проведем торжественную церемонию вручения основных премий", - сказал Машков на итоговом заседании СТД.

В международный день театра 27 марта пройдет церемония вручения специальных премий "Золотая Маска". Фестиваль номинантов на премию пройдет в апреле и мае.

Он также сообщил, что новый 32 конкурсный сезон будет объявлен 1 февраля 2025 года, "он уже пройдет а соответствии с актуализированным положением", которое уже принято. 31 конкурсный сезон продолжится на основе действующего положения о премии.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.

Золотая Маска Владимир Машков Союз театральных деятелей
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