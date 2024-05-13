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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Планета обезьян: Новое царство" собрала $56,5 млн в дебютный уикэнд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Планета обезьян: Новое царство" заработал $56,5 млн в первый уикенд показа в кинотеатрах США и Канады, пишет MarketWatch.

Фантастический боевик обогнал лидера предыдущей недели, комедию "Каскадеры" с Эмили Блант и Райаном Гослингом ($13,7 млн), и собрал больше, чем все остальные фильмы в топ-10, вместе взятые. Третье место заняла мелодрама "Претенденты" ($4,7 млн).

"Новое царство" стало десятой картиной франшизы "Планета обезьян", стартовавшей в 1968 году. В 2024 году кино уступило по сборам в первый уикенд только "Дюне 2" ($81,5 млн) и "Кунг-фу Панде 4" ($58,3 млн). Фильм получил неплохие отзывы зрителей и кинокритиков (рейтинг 80% на сайте Rotten Tomatoes и "B" на CinemaScore).

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