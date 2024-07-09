Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого стал бывший советник президента РФ Владимир Толстой, сообщили в Минкультуры РФ.

Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщили журналистам в пресс-службе.

Как отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова, слова которой привели в сообщении, в 2028 году исполняется 200 лет со дня рождения Льва Толстого, и "особая роль в подготовке юбилея, безусловно, будет принадлежать толстовским музеям".

Помимо руководства музеем, Толстой будет заниматься общей координацией подготовки всех юбилейных мероприятий в различных регионах страны, связанных с жизнью и творчеством Льва Толстого, реставрацию памятных мест, подготовку новых экспозиций.

Толстой с 1994 по 2012 год он занимал должность директора Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". С 1999 года является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавлял более 7 лет. В настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.