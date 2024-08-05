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"Дэдпул и Росомаха" стал самым успешным фильмом с рейтингом R в Северной Америке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Кинофильм "Дэдпул и Росомаха" студии Marvel Cinematic Universe, принадлежащей Walt Disney Co., за вторые выходные заработал $97 млн в североамериканских кинотеатрах, пишет Associated Press.

Совокупные сборы фильма в США и Канаде достигли $395,6 млн, что является лучшим показателем в истории для картин с рейтингом R (для лиц старше 17 лет). Предыдущий рекорд принадлежал драме 2004 года "Страсти Христовы" и составлял $370 млн.

Второе место в североамериканском прокате на минувших выходных занял фильм "Смерч 2", заработавший $22,7 млн, третье - триллер М. Найта Шьямалана "Ловушка", собравший в дебютный уикенд всего $15,6 млн.

Общие киносборы в Северной Америке в июле превысили $1 млрд, и минувший месяц стал самым успешным с начала года.

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