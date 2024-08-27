Малый театр в новом сезоне покажет премьеры по Островскому, Шекспиру и Уайльду

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Государственный академический Малый театр в новом сезоне представит премьеры по произведениям Александра Островского, Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда, сообщил на сборе труппы главный режиссер театра Алексей Дубровский.

"269-й сезон в нашем театре будет знаменателен не только постановками, но и, конечно же, 200-летним юбилеем здания нашего театра, который мы отметим этой осенью (...) 26 октября откроется масштабная выставка, ряд экспонатов на которой будет демонстрироваться впервые. А в конце ноября состоится премьера спектакля, специально приуроченного к 200-летнему юбилею "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка" по водевилю Дмитрия Ленского в моей постановке", - сказал он.

Первой премьерой театра станет показ на сцене на Большой Ордынке - 13 сентября там представят "Бесприданницу" по пьесе Островского в постановке Александра Вельмакина.

В феврале 2025 года на основной сцене театра выйдет спектакль по пьесе Островского "Без вины виноватые" в постановке Владимира Бейлиса. Также в феврале на Большой Ордынке состоится премьера спектакля "Идеальный муж" по пьесе Оскара Уайльда в постановке Марии Федосовой.

"Наш ждут еще две премьеры в конце этого сезона - это "Сон в летнюю ночь" Шекспира в режиссуре Алексея Франдетти и постановка Владимира Драгунова - спектакль по произведению современного автора Вячеслава Солдатенко", - добавил Дубровский.

Сезон театр откроет 31 августа спектаклями "Ревизор" на основной сцене и "Тайны мадридского двора" на сцене на Большой Ордынке.