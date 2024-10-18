Похищенную в 1995 году виолончель XVII века вернули из Европы в Россию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Входившую в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов России виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, ученика Амати, возвратили в страну после похищения почти 30-летней давности, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что это удалось сделать "благодаря слаженной работе полицейских нескольких стран" и назвала ее "уникальной международной операцией".

Инструмент, принадлежавший ФГБУК "Российский национальный музей музыки", был в 1995 году был похищен у музыканта, которому его передали во временное пользование. По факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, а виолончель внесли в базу Интерпола.

"В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов", - сообщила Волк.

Позднее российские полицейские установили, что виолончель перевезли в Италию. По запросу российской стороны она была изъята итальянскими полицейскими и помещена на хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции. Недавно во Флоренции инструмент передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России.

"После проведения экспертного исследования предмета культурного наследия итальянской стороной принято решение о его возвращении Российской Федерации", - резюмировала представитель ведомства.