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В России срочная реставрация нужна 25% из 12,5 млн редких библиотечных документов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Срочная реставрация нужна 25% из 12,5 млн редких документов, находящихся в библиотечном фонде России, еще 2 млн документов нуждаются в консервации, для решения этих вопросов к 2030 году планируется открыть 40 центров реставрации и консервации, сейчас центры работают в семи регионах, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"У нас 12,5 млн редких, редчайших документов. И нужно быть честными перед самими с собой, 25% из них нуждаются в срочной реставрации. Более 6,5 млн документов нуждаются в массовом переплете и более 2 млн редких документов в консервации", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, восемь федеральных библиотек, на базе которых сейчас работают центры реставрации и консервации, не могут справится с таким объем работы, поэтому перед министерством встала задача о расширении сети центров реставрации.

"Перед нами встала очень амбициозная задача (...) к 2030 году мы решили, что мы обязаны открыть 40 центров реставрации и консервации", - сказала министр.

Сейчас такие центры открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове и Якутске. До конца года приступят к работе еще три центра в Новосибирске, Саранске и Волгограде.

Как сказано в презентации министра, общая цифра библиотечного фонда составляет 900 млн документов.

Ольга Любимова Минкультуры
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