Пополнение библиотечных фондов в РФ за 20 лет сократилось в два раза

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пополнение библиотечных фондов в России за последние 20 лет сократилось почти в два раза и составляет порядка 1% при мировых стандартах 5-10%, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Выступая на заседании комитета Госдумы РФ по культуре, она отметила, что причиной этого является системное недофинансирование.

При этом, по словам замминистра, спрос на библиотечные документы остается высоким и стабильным, книговыдача с начала 2000 годов выросла на 53%, но из-за отсутствия новых книг наблюдается тенденция к ее снижению.

По словам Яриловой, сложная ситуация с библиотечным фондом наблюдается в малых городах и селах, где наблюдается "катастрофический износ и моральное и физическое устаревание фондов".

Говоря о работе по обновлению фондов в рамках нацпроекта "Культура", Ярилова сообщила, что на фонды 360 библиотек было выделено 400 млн рублей на покупку более 1 млн экземпляров книг.

"Сегодня мы в год можем в рамках нацпроекта обновлять порядка 130-150 библиотек, но мы понимаем, что этого, конечно недостаточно", - сказала Ярилова.

Минкультуры РФ подготовило проект постановления о предоставлении субъектам Федерации средств из бюджета на комплектование книжных фондов библиотек, предполагается заложить в федеральном бюджете на эти цели 550 млн рублей, сообщила замминистра культуры.