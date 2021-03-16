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Библиотечная система в РФ будет модернизирована

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 года, она будет направлена на модернизацию библиотечной системы и внедрение цифровых технологий, сообщили в пресс-службе кабмина.

Основными задачами, которые обозначены в стратегии, стали пополнение книжных фондов, капитальный ремонт зданий, привлечение молодых специалистов и обеспечение библиотек широкополосным интернетом. Среди основных направлений стратегии - модернизация библиотечной системы, научное и методическое обеспечение, внедрение цифровых технологий.

Библиотечные фонды планируется пополнять не только печатными изданиями, но и электронными книгами и документами. Более того, предполагается создание цифровых платформ для совместной работы библиотек, а также объединение библиотечных, архивных и музейных информационных ресурсов в единое цифровое пространство. Для этого библиотеки оснастят новейшими программными комплексами и обеспечат доступом к качественному интернету.

Предполагается повышать квалификацию уже работающих сотрудников и привлекать новых специалистов.

Направления стратегии затронут всю библиотечную сеть страны, в том числе федеральные, муниципальные, ведомственные, научные, специализированные и частные библиотеки.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, реализация стратегии будет поэтапной. В числе ключевых показателей, которые должны быть достигнуты: повышение охвата населения библиотечным обслуживанием, до 40% рост доли библиотек, соответствующих требованиям и нормативам ресурсного обеспечения, пополнение до 12 млн новых книг в год в фонды общедоступных библиотек, а также рост посещений мероприятий библиотек и увеличение числа модернизированных учреждений.

Сейчас сеть общедоступных библиотек, находящихся в ведении Минкультуры России, насчитывает около 42 тыс. учреждений.

Минкультуры РФ

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