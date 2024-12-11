Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря

Валерий Гергиев Фото: Артем Иванов/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Большого (ГАБТ) и Мариинского театров дирижер Валерий Гергиев 31 декабря впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в ГАБТ, сообщили в театре.

"Под Новый год Валерий Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре России. 31 декабря в 12:00 легендарный балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" впервые будет показан на Исторической сцене Большого в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева", - заявили в пресс-службе ГАБТ.

Главные партии исполнят Елизавета Кокорева (Мари) и Даниил Потапцев (Щелкунчик-принц).

Как напомнили в ГАБТ, 31 декабря в 12:00 трансляцию именно этого показа балета можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале и во многих кинотеатрах России.

Билеты на спектакль поступят в продажу на официальном сайте Большого театра 14 декабря в 10:00. Билеты также можно приобрести на в аукционе, на который необходимо зарегистрироваться на площадке и подать заявку на участие до 22:00 13 декабря. Аукцион начнется 14 декабря в 10:00.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

В этом году ГАБТ принял решение о продаже билетов на "Щелкунчика" на сайте театра, в кассах приобрести билет невозможно. В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.

Гергиев был назначен гендиректором Большого театра в декабре 2023 года.