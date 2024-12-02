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Первый канал 31 декабря покажет "Щелкунчика" в прямом эфире

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Балет "Щелкунчик" в постановке Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире "Первого канала", - сообщили в министерстве.

30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 "Щелкунчика" можно будет увидеть более чем в 100 кинотеатрах страны, в том числе в крупнейшем кинозале России - киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО". Кроме того, 31 декабря в 20:00 "Щелкунчик" будет показан в сообществе Большого театра "ВКонтакте".

Минкультуры Первый канал Большой театр Щелкунчик
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