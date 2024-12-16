Большой театр будет продавать возвращенные билеты на "Щелкунчика" накануне спектакля

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Билеты на показы балета "Щелкунчик" Большого театра, которые были возвращены в театр из-за отказа зрителей от посещений, вновь поступят в продажу на сайте театра ровно за сутки до начала каждого спектакля, сообщили в ГАБТе.

"Билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик", которые были возвращены в театр в связи с отказами зрителей от посещения спектаклей, будут повторно реализованы на официальном сайте театра. Продажа возвращенных билетов будет открываться ровно за сутки до начала каждого спектакля", - решили в театре.

Продажа возвращенных билетов на спектакль 17 декабря будет открыта 16 декабря, в 19:00.

Для покупки электронного билета, как напомнили в театре, необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

"Обращаем ваше внимание, что забронированные, но не оплаченные билеты возвращаются в продажу через несколько минут после незавершенного бронирования", - добавили в театре.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

В этом году ГАБТ принял решение о продаже билетов на "Щелкунчика" на сайте театра, в кассах приобрести билет невозможно. В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.