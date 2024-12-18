Балет "Щелкунчик" покажут в прямом эфире в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии

Архивное фото Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского Большого театра покажут 30 декабря и 31 декабря в прямом эфире в кинотеатрах РФ, ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщили в Минкультуры РФ.

"30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 по московскому времени балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире кинотеатров по всей стране. Всего за пару недель спрос на локальные кинотеатральные трансляции кратно превысил предложение, и российские площадки начали запускать дополнительные сеансы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.



Всего в России и за рубежом пройдет более 500 сеансов. Балет покажут более 300 кинотеатров в 112 городах, включая Дубай, Ереван, Минск и Гродно.