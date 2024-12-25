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МЧС Казахстана сообщило о госпитализации 29 пострадавших в авиакатастрофе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета азербайджанских авиалиний близ казахстанского Актау продолжаются аварийно-спасательные работы, сведения о погибших и пострадавших в авиакатастрофе уточняются, сообщила в среду пресс-служба МЧС Казахстана.

По данным МЧС, в настоящее время госпитализированы 29 человек, в том числе двое детей.

Cамолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау на западе страны. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

Крушение самолета в Казахстане

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Казахстан Актау
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