Оперативный штаб создан в аэропорту Грозного после крушения самолета в Казахстане

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Оперативный штаб организован в международном аэропорту "Северный" в Грозном после крушения летевшего из Баку самолета азербайджанской авиакомпании Azal, сообщил журналистам председатель комитета правительства Чечни по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Али Абдуллаев.

Крушение самолета произошло неподалеку от города Актау в Казахстане.

"Поступило сообщение, что самолет, совершавший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение (...) Как получили сообщение - было дано указание главы Чечни Рамзана Кадырова, мы приехали и организовали штаб в аэропорту", - сказал Абдуллаев в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что из-за погодных условий самолет Azal, совершавший посадку в аэропорту им. Ахмата-Хаджи Кадырова, был перенаправлен в Актау.

По данным ЧГТРК "Грозный", в аэропорту "Северный" с близкими погибших и пострадавших работают сотрудники МЧС и психологи.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в связи с крушением самолета открыт телефон горячей линии для оказания психологической поддержки.

Горячую линию для родственников пассажиров открыл и аэропорт "Cеверный".

Самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау на западе страны. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.