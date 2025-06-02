Meta хочет до конца 2026 года внедрить в соцсети ИИ для создания рекламы "под ключ"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, планирует до конца 2026 года полностью автоматизировать создание и таргетирование рекламы за счет искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Meta уже предлагает ИИ-инструменты для создания разновидностей уже существующей рекламы и внесения в них небольших изменений перед таргетированием в Facebook и Instagram. Теперь компания хочет, чтобы ИИ мог создавать рекламу с нуля.

Предполагается, что рекламодатель сможет загрузить изображение товара, указать бюджет, и искусственный интеллект полностью создаст рекламу, включая изображения, видео и текст. После этого система определит, каких пользователей соцсетей таргетировать и предоставит предложения по бюджету.

Meta также планирует добавить возможность персонализации рекламы с помощью ИИ, чтобы пользователи могли видеть разные версии одной и той же рекламы в зависимости от ряда факторов, таких как геолокация. Например, в заснеженной местности пользователь увидит рекламу автомобиля, едущего в гору, а в городе - как тот же автомобиль едет по городской улице.

В 2024 году реклама обеспечила более 97% выручки Meta.