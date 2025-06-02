Поиск

Meta хочет до конца 2026 года внедрить в соцсети ИИ для создания рекламы "под ключ"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, планирует до конца 2026 года полностью автоматизировать создание и таргетирование рекламы за счет искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Meta уже предлагает ИИ-инструменты для создания разновидностей уже существующей рекламы и внесения в них небольших изменений перед таргетированием в Facebook и Instagram. Теперь компания хочет, чтобы ИИ мог создавать рекламу с нуля.

Предполагается, что рекламодатель сможет загрузить изображение товара, указать бюджет, и искусственный интеллект полностью создаст рекламу, включая изображения, видео и текст. После этого система определит, каких пользователей соцсетей таргетировать и предоставит предложения по бюджету.

Meta также планирует добавить возможность персонализации рекламы с помощью ИИ, чтобы пользователи могли видеть разные версии одной и той же рекламы в зависимости от ряда факторов, таких как геолокация. Например, в заснеженной местности пользователь увидит рекламу автомобиля, едущего в гору, а в городе - как тот же автомобиль едет по городской улице.

В 2024 году реклама обеспечила более 97% выручки Meta.

Meta Instagram Facebook США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SEC отозвала иск против криптобиржи Binance и ее основателя

В Думу внесли поправки о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Пользователи Госуслуг смогут назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

ЦБ предположил рост остатков криптовалют в кошельках россиян на 27% за полгода

WSJ сообщила о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов

WSJ сообщила о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов
Хроники событий
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6477 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2283 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });