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РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировали сбой на инфраструктуре "Мегафона", который был устранен в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

Пользователи из РФ в пятницу жаловались на ресурсах, отслеживающих проблемы с доступностью в интернете, на сбои у операторов мобильной связи.

"ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи. Сбои на сетях других операторов Дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует", - заявила пресс-служба РКН в ответ на запрос "Интерфакса".

В пресс-службе уточнили, что сбой был зафиксирован "на зарубежных стыках компании "Мегафон" с европейскими сетями связи".

В свою очередь в пресс-службе "Мегафона" "Интерфаксу" заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме. "Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - добавили там.

Как сообщалось, масштабный сбой произошел в Рунете 14 января, после пяти вечера по Москве российские пользователи жаловались на работу операторов связи, проблемы с доступом как к зарубежным, так и к отечественным ресурсам и сервисам. В частности, проблемы наблюдались у абонентов "большой четверки" - МТС, "Билайна", "Мегафона", Т2, а также "Ростелекома". Примерно через полчаса пользователи стали сообщать о восстановлении доступности сайтов и сервисов.

Тогда крупнейшие российские телеком-операторы заявили, что сбои в Рунете не связаны с работой их инфраструктуры, которая, по их данным, работала штатно. В свою очередь пресс-служба РКН сообщила, что было "установлено кратковременное нарушение" сетевой связности, которая представляет собой "степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика". "Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - заявила тогда пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор Мегафон
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