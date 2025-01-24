В Кремле считают необходимыми дополнительные меры для бесперебойной работы Рунета

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили факт очередного сбоя в Рунете и заявили, что соответствующие ведомства должны обеспечить бесперебойную работу российского сегмента глобальной сети.

"Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что "соответствующие ведомства за это должны отвечать", и посоветовал журналистам обратиться в Роскомнадзор.

24 января российские пользователи интернета стали жаловаться на проблемы с доступностью сайтов и сбои у операторов мобильной связи.

Роскомнадзор сообщил, что ведомственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", который был быстро устранен. Сбои выявили "на зарубежных стыках компании "Мегафон" с европейскими сетями связи". У других операторов РКН сбоев не заметил.

"Наша сеть работает штатно. Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - заявили в пресс-службе "Мегафона".

Масштабный сбой произошел в Рунете 14 января, после пяти вечера по Москве.