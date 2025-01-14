РКН сообщил об оперативном восстановлении работы интернета

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в Рунете.

"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - сказали в пресс-службе.

Сетевая связность - это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, объяснили в РКН.

Масштабный сбой в Рунете произошел во второй половине дня 14 января. По данным детектора сбоев компании Brand Analytics, пользователи, в частности, сообщают о перебоях в работе крупнейших телеком-операторов, а также "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp, приложений некоторых банков и онлайн-сервисов.

Примерно через полчаса пользователи стали сообщать о восстановлении доступности сайтов и сервисов.

Российские телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей.