Китайская DeepSeek выпустила дешевую ИИ-модель, сопоставимую с разработками OpenAI

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китайский ИИ-стартап DeepSeek на прошлой неделе выпустил бесплатную большую языковую модель с отрытым исходным кодом R1, сопоставимую по уровню с моделью o1 от американской OpenAI (разработчик ChatGPT), говорится в документах на сайте DeepSeek.

Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе новой модели к 25 января был скачан 1,6 млн раз и занимает первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.

Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя.

Глава Microsoft Corp. Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал R1 "супервпечатляющей" и сказал, что "нужно воспринимать новости из Китая очень-очень серьезно". Microsoft - ведущий инвестор OpenAI.

Стоимость обучения и разработки моделей DeepSeek детально не раскрывается, но, судя по всему, она заметно ниже, чем у лучших разработок OpenAI и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), пишет Bloomberg.

В конце прошлого года DeepSeek представила ИИ-модель, разработанную, по ее словам, всего за два месяца и менее чем на $6 млн с использованием "урезанных" из-за американских ограничений на экспорт версий чипов Nvidia Corp. для китайского рынка, сообщает CNBC. Модель в рамках тестов на точность опередила Llama 3.1 от Meta, GPT-4o от OpenAI и Claude Sonnet 3.5 от Anthropic в таких сферах, как решение сложных проблем, математика и программирование.

Заметное превосходство в эффективности ставит под вопрос необходимость высоких затрат на покупку новейших ИИ-ускорителей у компаний вроде Nvidia, отмечает Bloomberg.

"Неясно, окажется ли DeepSeek жизнеспособной, более дешевой альтернативой в долгосрочной перспективе, но сейчас опасения сосредоточены на том, есть ли угроза для влияния американских технологических гигантов на ценовую конъюнктуру и требуется ли переоценка их масштабных ИИ-затрат", - приводит CNBC мнение аналитика IG Йип Цзюньджуна (Yeap Jun Rong).

Акции Nvidia рухнули на 8% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Котировки бумаг обслуживающего ее поставщика оборудования для тестирования полупроводниковой продукции Advantest обвалились на 8,8% по итогам торгов в Токио в этот же день. Рыночная стоимость других японских компаний сектора также значительно уменьшилась, в том числе Tokyo Electron - на 4,9%, Renesas Electronics - на 1,2%.

SoftBank Group, владеющая разработчиком микросхем Arm, потеряла 8,3% капитализации.

Европейские представители полупроводниковой отрасли также сокращают рыночную стоимость, в том числе ASML - на 8,9%, ASM International - на 12,2%, STMicroelectronics - на 2,4%, Infineon - на 4,2%.

Котировки фьючерсов на американский индекс Nasdaq 100, в котором большой вес имеют акции технологических компаний, падают на 3,1%.

DeepSeek основана в 2023 году главой хедж-фонда High-Flyer Лян Вэньфэном.